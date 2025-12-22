На Житомирщине грузовой поезд сошел с рельсов: есть травмированные, поезда задерживаются
Возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов. В результате инцидента травмированы машинист и его помощник, их госпитализировали
Об этом сообщила "Укрзализныця", передает RegioNews.
"Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", – говорится в сообщении.
В поезде одна пассажирка получила порез стеклом, ей оказали помощь на месте.
Из-за схождения грузового поезда ряд пассажирских поездов изменил маршрут или следует с задержкой. Поезд Харьков-Ужгород отвели на соседнюю станцию и перенаправляют по объездному маршруту.
Ряд поездов перенаправили через Шепетовку, Козятин и Фастов. Ожидаемая задержка – до 3 часов.
Через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:
- №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
- №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;
- №92 Львов – Киев;
- №30 Ужгород – Киев;
- №8/150 Черновцы – Киев;
- №52 Перемышль – Киев;
- №68/20 Варшава, Холм – Киев;
- №108 Солотвино – Киев.
Поезд №98 Ковель – Киев пройдет через Житомир с меньшей задержкой.
На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и обратно.
Причины схождения грузового поезда выясняются.
Напомним, с 14 декабря в Украине начал действовать обновленный график движения пассажирских поездов, расширяющий возможности железнодорожных путешествий в страны Европейского Союза. Укрзализныця просмотрела международное сообщение и увеличила количество маршрутов с 11 до 17.