На Житомирщине грузовой поезд сошел с рельсов: есть травмированные, поезда задерживаются

Возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов. В результате инцидента травмированы машинист и его помощник, их госпитализировали

Об этом сообщила "Укрзализныця", передает RegioNews.

"Из-за "негабарита" по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив", – говорится в сообщении.

В поезде одна пассажирка получила порез стеклом, ей оказали помощь на месте.

Из-за схождения грузового поезда ряд пассажирских поездов изменил маршрут или следует с задержкой. Поезд Харьков-Ужгород отвели на соседнюю станцию и перенаправляют по объездному маршруту.

Ряд поездов перенаправили через Шепетовку, Козятин и Фастов. Ожидаемая задержка – до 3 часов.

Через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

№1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;

№92 Львов – Киев;

№30 Ужгород – Киев;

№8/150 Черновцы – Киев;

№52 Перемышль – Киев;

№68/20 Варшава, Холм – Киев;

№108 Солотвино – Киев.

Поезд №98 Ковель – Киев пройдет через Житомир с меньшей задержкой.

На станции Шепетовка организована пересадка на пригородный шаттл в направлении Коростеня и обратно.

Причины схождения грузового поезда выясняются.

Напомним, с 14 декабря в Украине начал действовать обновленный график движения пассажирских поездов, расширяющий возможности железнодорожных путешествий в страны Европейского Союза. Укрзализныця просмотрела международное сообщение и увеличила количество маршрутов с 11 до 17.