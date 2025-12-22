Аварія вантажного поїзда на Житомирщині могла статися через БПЛА – Укрзалізниця
Аварія вантажного поїзда поблизу Коростеня на Житомирщині, ймовірно, сталася внаслідок атаки ворожого безпілотника
Про це повідомила Укрзалізниця, передає RegioNews.
"Щодо причин: тривають слідчі дії. Більше деталей буде у правоохоронців та спеціальних служб. Попередньо: вантажний поїзд було уражено внаслідок детонації – ймовірно БПЛА типу Shahed", – зазначили в компанії.
Нагадаємо, сьогодні біля Коростеня на Житомирщині вантажний потяг зійшов із рейок.
Як повідомлялося, сходження вантажного поїзда спричинило екстрене гальмування та сходження з колії локомотива пасажирського поїзда №45/46 Харків–Ужгород.
Внаслідок інциденту травмовано бригаду вантажного поїзда – машиніста та його помічника, обох шпиталізували. Аварія спричинила затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів.