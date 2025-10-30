09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
01:30  30 жовтня
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
UA | RU
UA | RU
30 жовтня 2025, 10:30

На Житомирщині вірянин "протестував" проти свого призову – що вирішив суд

30 жовтня 2025, 10:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Житомирський окружний адміністративний суд розглянув позов 42-річного вірянина до обласної державної адміністрації та військової частини. Він вимагав, щоб його призов визнали незаконним

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік є членом релігійної громади Церква євангельських християн "Ковчег". Він проходив альтернативну (невійськову) службу у 2003–2004 роках, вважав свій призов незаконним. Зазначається, що після досягнення 42-річного віку він наполягав, що мав бути знятим з військового обліку, а мобілізація відбулася без його участі, без повістки та медичного огляду.

У суді встановили, що чоловік дійсно перебував на військовому обліку з 2004 року, а його призов відбувся на підставі Указу Президента про загальну мобілізацію. При цьому ВЛК показала, що він був придатним до служби. При цьому зазначається, що під час воєнного стану військовозобов’язані не звільняються від обов’язку проходження служби за релігійними переконаннями.

Суд констатував, що ТЦК та військова частина діяли без порушень законодавства. Тому аргументи чоловіка були відхилені.

Нагадаємо, раніше на Буковині судили майора ТЦК. Зазначається, що він незаконно мобілізував чоловіка. Виявилось, що цей чоловік був студентом, а значить — мав законну відстрочку від служби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Житомирська область мобілізація
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
В Одесі натовп напав на військових: ТЦК розкрив деталі інциденту
30 жовтня 2025, 11:21
Війська РФ зранку вдарили "Іскандером" по Краматорську: що відомо
30 жовтня 2025, 10:58
В Одесі жінка зірвала державний прапор та викинула його у смітник: їй світить ув'язнення
30 жовтня 2025, 10:56
Запоріжжя після ворожої атаки: під завалами знайшли загиблого
30 жовтня 2025, 10:47
Росіяни атакували інфраструктуру Вінниччини: серед постраждалих – дитина
30 жовтня 2025, 10:42
Росіяни вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті
30 жовтня 2025, 10:35
Росіяни вдарили по ТЕС на Львівщині: у регіоні відключення світла
30 жовтня 2025, 10:07
У Харкові засудили жінку, яка "зливала" росіянам місця дислокації Сил оборони
30 жовтня 2025, 10:00
Пожежа на фермі, пошкоджена ЛЕП: наслідки російських ударів по Черкащині
30 жовтня 2025, 09:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Всі блоги »