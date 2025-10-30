Ілюстративне фото

Житомирський окружний адміністративний суд розглянув позов 42-річного вірянина до обласної державної адміністрації та військової частини. Він вимагав, щоб його призов визнали незаконним

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що чоловік є членом релігійної громади Церква євангельських християн "Ковчег". Він проходив альтернативну (невійськову) службу у 2003–2004 роках, вважав свій призов незаконним. Зазначається, що після досягнення 42-річного віку він наполягав, що мав бути знятим з військового обліку, а мобілізація відбулася без його участі, без повістки та медичного огляду.

У суді встановили, що чоловік дійсно перебував на військовому обліку з 2004 року, а його призов відбувся на підставі Указу Президента про загальну мобілізацію. При цьому ВЛК показала, що він був придатним до служби. При цьому зазначається, що під час воєнного стану військовозобов’язані не звільняються від обов’язку проходження служби за релігійними переконаннями.

Суд констатував, що ТЦК та військова частина діяли без порушень законодавства. Тому аргументи чоловіка були відхилені.

Нагадаємо, раніше на Буковині судили майора ТЦК. Зазначається, що він незаконно мобілізував чоловіка. Виявилось, що цей чоловік був студентом, а значить — мав законну відстрочку від служби.