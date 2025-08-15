21:26  14 августа
15 августа 2025, 02:20

В селе Житомирской области утонул 39-летний мужчина

15 августа 2025, 02:20
Иллюстративное фото: из открытых источников
С начала года на водоемах Житомирщины погиб 21 человек, из них 17 – только летом

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Последняя трагедия произошла 12 августа в селе Слобода Овручской громады Коростенского района – в местном водоеме утонул 39-летний мужчина. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Спасатели отмечают: вода не прощает легкомыслия. Чтобы избежать несчастных случаев, следует строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.

Напомним, 6 августа из озера Тягле в Дарницком районе Киева вытащили тело человека. Обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.

