У селі Житомирської області потонув 39-річний чоловік
З початку року на водоймах Житомирщини загинула 21 людина, з них 17 – лише впродовж літа
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Остання трагедія сталася 12 серпня у селі Слобода Овручської громади Коростенського району – у місцевій водоймі потонув 39-річний чоловік. Обставини події з’ясовують правоохоронці.
Рятувальники наголошують: вода не пробачає легковажності. Щоб уникнути нещасних випадків, варто суворо дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля водойм.
Нагадаємо, 6 серпня з озера Тягле у Дарницькому районі Києва витягли тіло людини. Обставини загибелі чоловіка встановлюють правоохоронці.
