На Житомирщине корова упала в очистное сооружение
Чрезвычайники спасли корову, которая 16 июля упала в канализационный септик в селе Гладковичи Коростенского района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Оказалось, что корова наступила на старый шифер, которым был покрыт септик, и провалилась внутрь. Спасатели совместно с крестьянами с помощью трактора осторожно вытащили животное на поверхность.
"К счастью, корова не пострадала. И хотя испугалась, но уже вскоре мирно поедала траву во дворе - как ни в чем не бывало", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в селе Силец Ивано-Франковского района спасли упавшую в колодец корову.
Искали всем селом: на Житомирщине женщина потеряла в поле 3-летнюю внучкуВсе новости »
17 июля 2025, 10:40На Житомирщине масштабный пожар чуть не оставил людей без крова
15 июля 2025, 19:45На Франковщине полицейский спас ребенка, который подавился конфетой в храме
10 июля 2025, 07:05
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
В Винницкой области в карьере погиб 22-летний парень
18 июля 2025, 05:05В Киеве сомелье ресторана проиграл в казино 1,7 млн грн, полученных на закупку алкоголя
18 июля 2025, 04:30На Хмельнитчине в пожаре погиб молодой мужчина
18 июля 2025, 03:45Минкультуры признало компанию Вакарчука и стендап-клуб "критически важными для страны"
18 июля 2025, 03:25В Днепре произошел скандал в маршрутке из-за российской музыки
18 июля 2025, 03:05Ведущая Леся Никитюк отпраздновала первый месяц своего сына
18 июля 2025, 02:40В сети показали укрытие детской больницы на Днепропетровщине: похоже на фильм ужасов
18 июля 2025, 02:20В озере на Ровенщине утонул человек
18 июля 2025, 01:55"Сплетница по-киревоградски": в Кировоградской области подросток выманивал деньги за неприятные фото
18 июля 2025, 01:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все блоги »