фото: ГСЧС Украины в Житомирской области

Чрезвычайники спасли корову, которая 16 июля упала в канализационный септик в селе Гладковичи Коростенского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.

Оказалось, что корова наступила на старый шифер, которым был покрыт септик, и провалилась внутрь. Спасатели совместно с крестьянами с помощью трактора осторожно вытащили животное на поверхность.

"К счастью, корова не пострадала. И хотя испугалась, но уже вскоре мирно поедала траву во дворе - как ни в чем не бывало", - говорится в сообщении.