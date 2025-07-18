На Житомирщині корова впала в очисну споруду
Надзвичайники врятували корову, яка 16 липня впала в каналізаційний септик у селі Гладковичі Коростенського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Виявилося, що корова наступила на старий шифер, яким був накритий септик, і провалилася всередину. Рятувальники спільно з селянами за допомогою трактора обережно витягнули тварину на поверхню.
"На щастя, корова не постраждала. І хоча перелякалась, але вже невдовзі мирно поїдала траву на подвір’ї — наче нічого й не сталося", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в селі Сілець Івано-Франківського району врятували корову, яка впала в колодязь.
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