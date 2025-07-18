На Житомирщині корова впала в очисну споруду

фото: ДСНС України у Житомирській області

Надзвичайники врятували корову, яка 16 липня впала в каналізаційний септик у селі Гладковичі Коростенського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Виявилося, що корова наступила на старий шифер, яким був накритий септик, і провалилася всередину. Рятувальники спільно з селянами за допомогою трактора обережно витягнули тварину на поверхню.

"На щастя, корова не постраждала. І хоча перелякалась, але вже невдовзі мирно поїдала траву на подвір’ї — наче нічого й не сталося", — йдеться в повідомленні.