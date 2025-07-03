Фото: Нацполиция

В Житомирской области молодой парень стал жертвой аферистов, когда искал жилье. Он надеялся на квартиру по выгодной цене, но у него украли деньги

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В городе Звягель юноша искал жилье по выгодной цене. Он увидел на одном из сайтов объявления и позвонил по указанному номеру. Тогда 23-летнему парню незнакомая женщина сказала, что сначала нужно перечислить ей 6,5 тысячи гривен в качестве "задатка". После получения денег "владелица квартиры" исчезла.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Они также призывают:

Не перечислять деньги до пересмотра жилья и знакомства с арендодателем;

Обращать внимание на дату создания объявления и просматривать аккаунт разместившего его (можно попытаться найти отзывы бывших арендаторов);

Не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать доступ к вашим счетам или другой конфиденциальной информации.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили семейную пару, которая "разводила" людей на деньги. Муж и жена публиковали в интернете фейковые вакансии, приглашая на работу за границей. Впоследствии они выманивали деньги якобы на оформление документов.