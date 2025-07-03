Искал квартиру – стал жертвой аферистов: на Житомирщине парня "развели" интернет-мошенники
В Житомирской области молодой парень стал жертвой аферистов, когда искал жилье. Он надеялся на квартиру по выгодной цене, но у него украли деньги
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
В городе Звягель юноша искал жилье по выгодной цене. Он увидел на одном из сайтов объявления и позвонил по указанному номеру. Тогда 23-летнему парню незнакомая женщина сказала, что сначала нужно перечислить ей 6,5 тысячи гривен в качестве "задатка". После получения денег "владелица квартиры" исчезла.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Они также призывают:
- Не перечислять деньги до пересмотра жилья и знакомства с арендодателем;
- Обращать внимание на дату создания объявления и просматривать аккаунт разместившего его (можно попытаться найти отзывы бывших арендаторов);
- Не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать доступ к вашим счетам или другой конфиденциальной информации.
Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили семейную пару, которая "разводила" людей на деньги. Муж и жена публиковали в интернете фейковые вакансии, приглашая на работу за границей. Впоследствии они выманивали деньги якобы на оформление документов.