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03 июля 2025, 23:45

Искал квартиру – стал жертвой аферистов: на Житомирщине парня "развели" интернет-мошенники

03 июля 2025, 23:45
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Фото: Нацполиция
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В Житомирской области молодой парень стал жертвой аферистов, когда искал жилье. Он надеялся на квартиру по выгодной цене, но у него украли деньги

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В городе Звягель юноша искал жилье по выгодной цене. Он увидел на одном из сайтов объявления и позвонил по указанному номеру. Тогда 23-летнему парню незнакомая женщина сказала, что сначала нужно перечислить ей 6,5 тысячи гривен в качестве "задатка". После получения денег "владелица квартиры" исчезла.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Они также призывают:

  • Не перечислять деньги до пересмотра жилья и знакомства с арендодателем;
  • Обращать внимание на дату создания объявления и просматривать аккаунт разместившего его (можно попытаться найти отзывы бывших арендаторов);
  • Не переходить по подозрительным ссылкам и не сообщать доступ к вашим счетам или другой конфиденциальной информации.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили семейную пару, которая "разводила" людей на деньги. Муж и жена публиковали в интернете фейковые вакансии, приглашая на работу за границей. Впоследствии они выманивали деньги якобы на оформление документов.

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