В Запорожье будут судить группу "черных риелторов", которые присваивали квартиры умерших
В Запорожье завершено досудебное расследование деятельности организованной преступной группы, незаконно завладевшей квартирами умерших граждан
Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.
По данным следствия, к схеме причастны четыре человека, среди которых - адвокат, риелтор, ее сожитель и еще две женщины. Возглавляла группу 38-летняя юристка, которая, имея действующий статус адвоката, привлекла к делу других фигурантов.
Злоумышленники действовали по отлаженной схеме: в Запорожье они отслеживали помещения, чьи владельцы скончались, после чего подделывали документы на право собственности. Под чужими именами оформляли фиктивные договоры купли-продажи. В дальнейшем эти квартиры продавали третьим лицам - добросовестным покупателям. Таким образом дельцы успели провернуть по меньшей мере семь таких сделок, незаконно обогатившись более чем на 4,5 миллиона гривен.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых были изъяты доказательства, подтверждающие причастность каждого из фигурантов. Действия участников преступной группы квалифицировали по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - в частности, мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем, и подделка документов.
Обвинительный акт уже передан в суд. В случае доказательства вины каждому из фигурантов грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, восхваляла оккупантов, чтобы переехать в РФ: в Запорожье судили женщину, которая передавала россиянам данные о ВСУ.