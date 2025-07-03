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03 липня 2025, 23:45

Шукав квартиру - став жертвою аферистів: на Житомирщині хлопця "розвели" інтернет-шахраї

03 липня 2025, 23:45
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Фото: Нацполіція
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На Житомирщині молодий хлопець став жертвою аферистів, коли шукав житло. Він сподівався на квартиру за вигідною ціною, але в нього вкрали гроші

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У місті Звягель хлопець шукав житло за вигідною ціною. Він побачив на одному з сайтів оголошення та зателефонував за вказаним номером. Тоді 23-річному хлопцю незнайома жінка сказала, що спочатку потрібно перерахувати їй 6,5 тисячі гривень в якості "завдатку". Після отримання грошей "власниця квартири" зникла.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Вони також закликають:

  • Не переказувати гроші до перегляду житла та до знайомства з орендодавцем;
  • Звертати увагу на дату створення оголошення та переглядати акаунт того, хто його розмістив (можна спробувати знайти відгуки колишніх орендарів);
  • Не переходити за підозрілими посиланнями та не повідомляти доступу до ваших рахунків або іншу конфіденційну інформацію.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили сімейну пару, яка "розводила" людей на гроші. Чоловік і дружина публікували в інтернеті фейкові вакансії, запрошуючи на роботу за кордоном. Згодом вони виманювали гроші нібито на оформлення документів.

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