Украинцы продолжают готовиться к прогнозируемым масштабным отключениям света в ближайший отопительный сезон. RegioNews поинтересовался у эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, ск...

На зиму есть три сценария в энергетике, и самый плохой – свет будут давать по 2-3 часа. Эксперт Юрий Корольчук – о состоянии украинской энергосистемы

28 июня 2024

Что будет с украинскими мужчинами, которые не обновят данные до 16 июля

Все меньше времени остается у военнообязанных до истечения срока, отведенного для обновления военно-учетных данных. Всех, кто этого все же не успеет сделать, ждут немалые проблемы. RegioNews разбиралс...