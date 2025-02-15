фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На реке Тетеров ко льду примерзли 4 лебедя и не могли освободиться. Спасатели добрались до птиц, разбили лед с помощью багра и высвободили их из ледяной ловушки.

Лебеди не пострадали.

Напомним, на днях в Донецкой области также спасли лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке.