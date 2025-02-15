В Житомирской области спасатели освободили из ледяного плена лебедей
Инцидент произошел утром 13 февраля в селе Быстрые Житомирского района.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На реке Тетеров ко льду примерзли 4 лебедя и не могли освободиться. Спасатели добрались до птиц, разбили лед с помощью багра и высвободили их из ледяной ловушки.
Лебеди не пострадали.
Напомним, на днях в Донецкой области также спасли лебедей, оказавшихся в ледяной ловушке.
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