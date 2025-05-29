Фото: Нацполиция

Пенсионер из Житомирской области стал жертвой телефонных аферистов. С его карты исчезли деньги после подозрительного звонка

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Житель Житомирской области стал жертвой аферистов. 62-летний мужчина получил звонок от незнакомца, представившегося работником службы безопасности финансового учреждения. Он заявил, что у мужчины якобы банковская карта временно заблокирована из-за временных действий.

Тогда же аферист попросил назвать срок действия карты. Когда пенсионер сделал все, о чем его просили, разговор прервался. Впоследствии с карты мужчины списали 109 тысяч гривен.

"Полицейские советуют немедленно прекратить разговор и позвонить по телефону на официальную горячую линию банка, если собеседник предлагает сообщить конфиденциальную информацию, пароли или коды из SMS-сообщений", - говорят в полиции.

Напомним, ранее житель Прикарпатья стал жертвой аферистов. Он хотел купить автомобиль "под ключ". Доверяя "продавцу", он перечислил более 53 тысяч гривен. Однако жулик просто больше не выходил на связь, а мужчина не получил ни свои деньги, ни автомобиль.