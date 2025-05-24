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Мобильная огневая группа полиции уничтожила один из вражеских дронов-камикадзе, которыми россияне атаковали Киев ночью 24 мая

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Метким выстрелом беспилотник успешно ликвидировали сотрудники полиции на одной из локаций города Киева. Стоим на страже, защищаем небо", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали 15 человек.

Во время атаки на Киев 22-летний парень пытался совершить самоубийство в укрытии.