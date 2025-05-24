"Цель поражена": полицейские показали, как ночью сбивали дроны над Киевом
Мобильная огневая группа полиции уничтожила один из вражеских дронов-камикадзе, которыми россияне атаковали Киев ночью 24 мая
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
"Метким выстрелом беспилотник успешно ликвидировали сотрудники полиции на одной из локаций города Киева. Стоим на страже, защищаем небо", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 24 мая россияне совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали 15 человек.
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