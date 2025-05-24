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На территории Кировоградской области обнаружили сбитым один из ударных дронов, которые россияне использовали во время воздушной атаки по Украине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Специалисты обследовали боевую часть БпЛА весом более 50 кг, которая углубилась в землю и не сдетонировала.

Взрывотехники сантиметр за сантиметром вырыли боеприпас вручную, поскольку задействование специализированной техники могло привести к трагическим последствиям, потому что неизвестно, в каком он состоянии.

Боевая часть с термобарическим и обломочным эффектом представляла значительную угрозу при взрыве. Объект уничтожили методом контролируемого подрыва на месте обнаружения.

Напомним, на Сумщине во время осмотра территории после вражеских атак правоохранители обнаружили элементы кассетных боеприпасов, которые не сдетонировали. Суббоеприпасы уничтожили.