11:35  20 мая
Звезда "МастерШеф" вступил в ряды ВСУ
05:20  20 мая
Украинцы смогут "чистить зубы борщом": появилась паста с "национальным колоритом"
02:40  20 мая
Снайперы ГУР показали эксклюзивные кадры ликвидации россиян
UA | RU
UA | RU
20 мая 2025, 16:49

Наловили более 200 тысяч: на Житомирщине будут судить мужчин за незаконную рыбалку

20 мая 2025, 16:49
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области завершили расследование по незаконной рыбалке. Теперь мужчинам будет грозить наказание

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомирской области завершили расследование незаконного отлова рыбы. Разоблачили рыбаков в апреле этого года. Это жители Житомира 33 и 38 лет.

Выяснилось, что они готовились заранее: имели подготовленные орудия, вечером расставили сетки в воде, несмотря на установленный нерестовый запрет. Впоследствии они вернулись в ночное время в установленные сети, они вытащили из реки большое количество рыбы разных видов. Тогда их и увидели патрульные.

Предварительно, злоумышленники нанесли ущерб более чем на 220 тысяч гривен. Мужчинам грозит наказание в виде штрафа или пробационного надзора, или ограничение свободы сроком до трех лет.

В полиции напоминают, что с апреля продолжается "Нерест", целью которого является охрана водных биоресурсов в период их природного воспроизводства. В этот период разрешено только любительское рыболовство в пределах населенных пунктов, с берега, одной поплавочной или донной удочкой не более двух крючков на одного рыбака.

Напомним, ранее на территории Сумщины разоблачили группу мужчин, которые занимались незаконным отловом редких животных – сурков, занесенных в Красную книгу Украины. Для этого они использовали самодельные ловушки в виде петель, в которые попали четыре сурка.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
рыба
В Одесской области полицейские задержали трех браконьеров, наловивших рыбы на 700 тыс. грн
13 мая 2025, 15:35
В Кировоградской области задержали браконьера с уловом более чем на 6,5 млн грн
02 мая 2025, 06:11
На Киевщине задержали браконьера с уловом на 700 тысяч гривен
10 апреля 2025, 05:38
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
Российская армия ударила ракетами по Сумщине: повреждено предприятие
20 мая 2025, 18:50
В Хмельницкой области мужчина бросил гранату в дом соседа
20 мая 2025, 18:45
В Черновцах мужчина устроил стрельбу на улице
20 мая 2025, 18:25
В Николаеве пропала 14-летняя девушка
20 мая 2025, 18:00
Выстрелил в голову из ружья: в Запорожской области отчим убил пасынка и закопал его тело
20 мая 2025, 17:59
Масштабный пожар в Харькове: сгорела СТО
20 мая 2025, 17:35
В Черновцах спасли собачку, которая упала в колодец
20 мая 2025, 17:07
Россияне обстреляли Купянск из артиллерии: пострадали 3 человека
20 мая 2025, 16:40
На Сумщине оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи: есть раненые
20 мая 2025, 16:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »