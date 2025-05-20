Фото: Нацполиция

В Житомирской области завершили расследование по незаконной рыбалке. Теперь мужчинам будет грозить наказание

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомирской области завершили расследование незаконного отлова рыбы. Разоблачили рыбаков в апреле этого года. Это жители Житомира 33 и 38 лет.

Выяснилось, что они готовились заранее: имели подготовленные орудия, вечером расставили сетки в воде, несмотря на установленный нерестовый запрет. Впоследствии они вернулись в ночное время в установленные сети, они вытащили из реки большое количество рыбы разных видов. Тогда их и увидели патрульные.

Предварительно, злоумышленники нанесли ущерб более чем на 220 тысяч гривен. Мужчинам грозит наказание в виде штрафа или пробационного надзора, или ограничение свободы сроком до трех лет.

В полиции напоминают, что с апреля продолжается "Нерест", целью которого является охрана водных биоресурсов в период их природного воспроизводства. В этот период разрешено только любительское рыболовство в пределах населенных пунктов, с берега, одной поплавочной или донной удочкой не более двух крючков на одного рыбака.

Напомним, ранее на территории Сумщины разоблачили группу мужчин, которые занимались незаконным отловом редких животных – сурков, занесенных в Красную книгу Украины. Для этого они использовали самодельные ловушки в виде петель, в которые попали четыре сурка.