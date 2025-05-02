В Кировоградской области задержали браконьера с уловом более чем на 6,5 млн грн
На побережье водохранилища в Светловодске местный житель незаконно ловил рыбу с помощью сеток
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Правоохранители изъяли лодку с веслами, 5 рыболовных сеток, более 500 кг рыбы разных видов. Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 6,5 миллионов гривен.
По этому факту начато уголовное производство.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области задержали браконьеров, которые наловили рыбы и раков более чем на 2 миллиона гривен.
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