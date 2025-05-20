Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На Житомирщині завершили розслідування незаконного вилову риби. Викрили рибалок у квітні цього року. Це жителі Житомира 33 та 38 років.

З'ясувалось, що вони готувались заздалегідь: мали підготовлені знаряддя, увечері розставили сітки у воді, незважаючи на встановлену нерестову заборону. Згодом вони повернулись в нічний час до встановлених сіток, вони витягнули з річки велику кількість риби різних видів. Тоді їх і помітили патрульні.

Попередньо, зловмисники завдали збитків на понад 220 тисяч гривень. Чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду чи обмеження волі на строк до трьох років.

У поліції нагадують, що з квітня триває "Нерест", метою якого є охорона водних біоресурсів у період їх природного відтворення. В цей період дозволено лише любительське рибальство у межах населених пунктів, з берега, однією поплавковою або донною вудкою не більше двох гачків на одного рибалку.

Нагадаємо, раніше на території Сумщини викрили групу чоловіків, які займались незаконним виловом рідкісних тварин – бабаків, занесених до Червоної книги України. Для цього вони використовували саморобні пастки у вигляді петель, у які потрапили чотири бабаки.