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20 травня 2025, 16:49

Наловили на понад 200 тисяч: на Житомирщині судитимуть чоловіків за незаконну рибалку

20 травня 2025, 16:49
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Фото: Нацполіція
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На Житомирщині завершили розслідування щодо незаконної риболовлі. Тепер чоловікам загрожуватиме покарання

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На Житомирщині завершили розслідування незаконного вилову риби. Викрили рибалок у квітні цього року. Це жителі Житомира 33 та 38 років.

З'ясувалось, що вони готувались заздалегідь: мали підготовлені знаряддя, увечері розставили сітки у воді, незважаючи на встановлену нерестову заборону. Згодом вони повернулись в нічний час до встановлених сіток, вони витягнули з річки велику кількість риби різних видів. Тоді їх і помітили патрульні.

Попередньо, зловмисники завдали збитків на понад 220 тисяч гривень. Чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду чи обмеження волі на строк до трьох років.

У поліції нагадують, що з квітня триває "Нерест", метою якого є охорона водних біоресурсів у період їх природного відтворення. В цей період дозволено лише любительське рибальство у межах населених пунктів, з берега, однією поплавковою або донною вудкою не більше двох гачків на одного рибалку.

Нагадаємо, раніше на території Сумщини викрили групу чоловіків, які займались незаконним виловом рідкісних тварин – бабаків, занесених до Червоної книги України. Для цього вони використовували саморобні пастки у вигляді петель, у які потрапили чотири бабаки.

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