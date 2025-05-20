Наловили на понад 200 тисяч: на Житомирщині судитимуть чоловіків за незаконну рибалку
На Житомирщині завершили розслідування щодо незаконної риболовлі. Тепер чоловікам загрожуватиме покарання
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
На Житомирщині завершили розслідування незаконного вилову риби. Викрили рибалок у квітні цього року. Це жителі Житомира 33 та 38 років.
З'ясувалось, що вони готувались заздалегідь: мали підготовлені знаряддя, увечері розставили сітки у воді, незважаючи на встановлену нерестову заборону. Згодом вони повернулись в нічний час до встановлених сіток, вони витягнули з річки велику кількість риби різних видів. Тоді їх і помітили патрульні.
Попередньо, зловмисники завдали збитків на понад 220 тисяч гривень. Чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу або пробаційного нагляду чи обмеження волі на строк до трьох років.
У поліції нагадують, що з квітня триває "Нерест", метою якого є охорона водних біоресурсів у період їх природного відтворення. В цей період дозволено лише любительське рибальство у межах населених пунктів, з берега, однією поплавковою або донною вудкою не більше двох гачків на одного рибалку.
Нагадаємо, раніше на території Сумщини викрили групу чоловіків, які займались незаконним виловом рідкісних тварин – бабаків, занесених до Червоної книги України. Для цього вони використовували саморобні пастки у вигляді петель, у які потрапили чотири бабаки.