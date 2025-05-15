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15 мая 2025, 05:05

На Сумщине поймали браконьеров, охотившихся на краснокнижных сурков

15 мая 2025, 05:05
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фото: Нацполиция
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На территории Сумщины полиция совместно с экоинспекцией разоблачила группу мужчин, которые занимались незаконным отловом редких животных – сурков, занесенных в Красную книгу Украины. Браконьеров будут судить

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Сумской области.

Во время патрулирования в одном из природных массивов Роменского района правоохранители обнаружили четырех местных жителей от 25 до 35 лет. Мужчины расставили самодельные ловушки в виде петель, в которые попали четыре сурка. Эти животные охраняются государством как исчезающий вид.

Благодаря быстрой реакции правоохранителей, животных успели освободить и вернуть в их природную среду обитания.

На месте инцидента полицейские изъяли автомобиль браконьеров и орудие незаконной ловли. Следователи возбудили уголовное производство по факту незаконной охоты. Фигурантам грозит штраф, ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

"В настоящее время продолжается досудебное расследование", – сообщили правоохранители.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали троих браконьеров, которые наловили рыбы на 700 тысяч гривен.

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