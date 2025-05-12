В Тернопольской области мошенники выманили у людей почти полмиллиона гривен за несуществующие авто
Жертвами мошенников стали двое жителей Тернопольской области. Оба хотели приобрести авто за границей и наткнулись на выгодные предложения на одном из сайтов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Продавцы уверяли, что осуществляют доставку "под ключ" – со всеми необходимыми документами и растаможкой. Однако на начальном этапе начались финансовые требования.
"В результате мужчина перечислил псевдпродавцу почти 120 000 гривен, а женщина – 365 000 гривен. Обещанных автомобилей они так и не получили, а связь с незнакомцами оборвалась", - говорится в сообщении.
По фактам мошенничества следователи полиции завели уголовные производства.
Напомним, в Тернопольской области аферист за 40 000 грн обещал оформить документы для выезда в США.