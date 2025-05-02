Душил и резал: серийный маньяк, убивший 11 человек в Украине, получил пожизненное
Суд объявил приговор 39-летнему гражданину Узбекистана, убившему 11 человек на Киевщине и Харьковщине. Манияка приговорили к пожизненному заключению
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В период с 2018 по 2024 год иностранец убил восьмерых граждан Украины, узбека, литовца и гражданина Грузии. Среди его жертв - мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года.
Преступник входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкоголь, а после того, как они теряли бдительность, душил или забивал камнями и завладел имуществом убитых. Самое дорогое, что изверг у своих жертв — мобильный телефон стоимостью 1600 грн и 5000 грн наличными.
Одному из пострадавших удалось выжить: нападавший подошел со спины и ударил его по голове камнями, после чего затащил его в гаражи, чтобы добить. Завершить преступление не удалось, потому что из соседнего подъезда вышли жильцы дома.
Злоумышленник скрылся, оставив раненого без сознания. Мужчина выжил и предоставил полиции показания, его здоровью нанесен непоправимый ущерб.
Полицейские задержали преступника в начале 2024 года после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы. Чтобы войти в доверие к потерпевшей, мужчина разбил стекло в соседнем киоске, сказал женщине, что это сделали прохожие и предложил вместе его починить. После вошел с ней в киоск пообщаться, а потом попрощался и ушел.
Когда наступил комендантский час, злоумышленник вернулся с целью убийства женщины. Камера наблюдения зафиксировала: после того, как потерпевшая открыла ему дверь, он сразу же напал на нее и нанес ей 34 ножевых ранения, забрал золотые украшения, деньги из кассы цветочного магазина и скрылся.
Оперативники отследили путь передвижения злоумышленника, установили его местонахождение и в течение суток задержали неподалеку от места совершения преступления.
Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, но и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах.
Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым и таким, что во время совершения преступлений понимал свои действия и их последствия.
"В ноябре 2024 года следователи Нацполиции завершили досудебное расследование, обвинительный акт был направлен в суд. Суд вынес приговор о пожизненном заключении", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, который на лестничной площадке многоэтажки убил соседского ребенка. Злоумышленник уже был ранее судим.