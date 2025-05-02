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02 мая 2025, 10:56

На Закарпатье подростки жестоко убили собаку и сняли это на видео

02 мая 2025, 10:56
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фото: скриншот с видео
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30 апреля в селе Березово Хустского района Закарпатской области группа подростков жестоко избила палкой собаку, которая была привязана

Видео распространили местное издание "Новая Свобода" и журналистка Марина Алдон передает RegioNews.

На записи слышно, как подростки смеются и обсуждают, когда и как избивать животное. Один из ребят несколько раз ударяет собаку по голове. От полученных травм животное погибло.

Журналистка обратилась к правоохранителям.

В полиции Закарпатья подтвердили, что зарегистрировали факт жестокого обращения с животным и уже проводят расследование.

"Сотрудники районного управления полиции уже зарегистрировали данное событие и проводят мероприятия по установлению причастных к жестокому обращению с животным лиц. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в заявлении правоохранителей.

Полиция призывает граждан помочь в опознании участников преступления.

Если у вас есть информация – обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните на 102.

Напомним, правоохранители в столице расследуют жестокое обращение с животным . Киевлянин показывал в Telegram, как он пытает котенка.

Ранее во Львове мужчина убил свою собаку битой . Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Закарпатье подростки животные собака убийство жестокое обращение с животными полиция
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