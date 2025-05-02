На Закарпатье подростки жестоко убили собаку и сняли это на видео
30 апреля в селе Березово Хустского района Закарпатской области группа подростков жестоко избила палкой собаку, которая была привязана
Видео распространили местное издание "Новая Свобода" и журналистка Марина Алдон передает RegioNews.
На записи слышно, как подростки смеются и обсуждают, когда и как избивать животное. Один из ребят несколько раз ударяет собаку по голове. От полученных травм животное погибло.
Журналистка обратилась к правоохранителям.
В полиции Закарпатья подтвердили, что зарегистрировали факт жестокого обращения с животным и уже проводят расследование.
"Сотрудники районного управления полиции уже зарегистрировали данное событие и проводят мероприятия по установлению причастных к жестокому обращению с животным лиц. Их действиям будет дана соответствующая правовая оценка", – говорится в заявлении правоохранителей.
Полиция призывает граждан помочь в опознании участников преступления.
Если у вас есть информация – обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните на 102.
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