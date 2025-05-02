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02 мая 2025, 10:44

Брал топливо и не платил годами: на Житомирщине будут судить псевдопредпринимателя

02 мая 2025, 10:44
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фото: Национальная полиция
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Малинские следователи сообщили о подозрении мужчине, который долгое время безвозмездно получал топливо от местного предприятия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в начале года в полицию обратился 66-летний руководитель малинского предприятия, специализирующийся на торговле горюче-смазочными материалами.

Заявитель рассказал, что несколько лет назад заключил договор с представителем другой компании о продаже нефтепродуктов с возможностью отсрочки платежа. С тех пор покупатель регулярно забирал бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, однако ни разу так и не рассчитался за продукцию.

Полицейские выяснили, что предприятие, на которое ссылался подозреваемый, использовалось фигурантом для прикрытия мошеннических действий.

Злоупотребляя доверием предпринимателя, 63-летний житель Киевщины завладел топливом на сумму более 900 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, правоохранители разоблачили в Кременчуге на Полтавщине преступную группу, которая систематически разворовывала дизельное топливо из тепловозов на железной дороге.

Ранее в Прикарпатье разоблачили схему хищения дизельного горючего АО "Укрзализныця". Злоумышленники присвоили более 800 литров дизтоплива.

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