Мошенничество под видом помощи: в Тернопольской области злоумышленники украли у пенсионерки почти 50 тысяч гривен

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К полицейским с заявлением о мошенничестве обратилась 68-летняя жительница Тернопольщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, к ней позвонил неизвестный, представившийся сотрудником программы социальной поддержки "єДопомога". Под предлогом предоставления денежных выплат злоумышленник вошел в доверие к женщине и убедил ее предоставить данные для входа в онлайн-банкинг.

Пенсионерка выполнила инструкции афериста, после чего с ее банковского счета было списано почти 50 000 гривен.

Следователи полиции открыли уголовное производство в соответствии со ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и принимают меры по установлению личности злоумышленника.

Напомним, за кражу денег с чужой карты жителю Тернопольщины грозит до 3 лет лишения свободы.