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В суд направили обвинительный акт в отношении 30-летней женщины, которая систематически обманывала граждан, а затем легализовала доходы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Фигурантка, представляясь адвокатом в сфере военного права, через соцсети входила в доверие преимущественно к родственникам погибших или пленных военнослужащих, а также к самим военным. Она обещала помощь в получении соцвыплат или содействии в увольнении с военной службы. Кроме того, злоупотребляла доверием людей при сдаче жилья в аренду в Сумах.

После заключения фиктивных договоров и получения средств исчезала. Всего установлено 12 потерпевших. Сумма ущерба превысила 3 млн грн.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области будут судить мошенницу, которая обманула мать погибшего военного на 770 тысяч гривен.