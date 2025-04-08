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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

В Кривом Роге дельцы организовали подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя без марок акцизного налога и его сбыт. Контрафакт продавали оптом и в розницу в 15 торговых объектах на территории города.

Правоохранители провели около 40 обысков по местам производства, хранения и сбыта фальсифицированной продукции. Из незаконного оборота изъяли более 2 тыс. литров фальсифицированного алкоголя, около 5 тыс. пачек сигарет, транспорт, деньги и оборудование для производства и упаковки. Общая стоимость изъятого – более 4 млн грн.

Ежемесячная прибыль от незаконного сбыта контрафактного алкоголя составляла более 1 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все причастные лица.

Напомним, ранее сообщалось, что наркобарон Егор Левченко (Буркин), основатель картеля "Химпром", через украинские суды пытается отменить санкции, введенные против него в конце 2023 года указом президента Зеленского.

Активность российского картеля "Химпрома" в Украине, напомним, началась еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения развернулась с новой силой. По данным СМИ, синдикат продолжает производить психотропы в Украине и поставлять их в Россию транзитом через ЕС. В 2023 году СБУ задержала 89 наркодельцов во время спецопераций против "Химпрома".

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