Земельная афера на 1,4 млн. грн: на Житомирщине разоблачены три мошенника

фото: Национальная полиция

В Житомирской области подозрения в получении денег за решение "земельных вопросов" выдвинули жителям Днепропетровщины, Чуднова и Житомира

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В конце 2024 Госзембанк провел земельные торги для передачи в субаренду участков в Коростенском районе. Победу в торгах одержало сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью (ООО). Одним из ключевых условий заключенных договоров было категорическое ограничение для субарендатора: запрещение передачи земель в последующую субаренду.

Впрочем, 38-летний адвокат, одновременно занимавший должность заместителя директора по региональному развитию этого ООО, решил нарушить закон ради собственной выгоды. В свою схему он привлек 53-летнего заместителя директора по коммерческим вопросам. Вместе они разработали план, согласно которому за вознаграждение предоставляли земельные участки в краткосрочное пользование другим лицам, несмотря на действующий запрет.

Для реализации замысла заговорщики обратились к 33-летнему руководителю государственного предприятия, работающему в Коростенском районе. Благодаря своим деловым контактам в Житомирской области этот мужчина должен был найти потенциальных клиентов. И уже в начале февраля 2025 к нему обратился представитель сельскохозяйственного общества с запросом об аренде земли. Во время встречи в Житомире заговорщики предложили фермеру возделывать землю и убирать урожай, избегая участия в аукционе. Однако это было возможно только при уплате "благодарности" в размере 250 долларов США за каждый гектар.

Поняв незаконность предложения, фермер обратился в правоохранительные органы. После этого договоренности продлились, однако цена выросла и составила уже 10 000 гривен за гектар. Через неделю во время очередной встречи сумма была еще снижена до 9000 гривен за гектар.

11 марта, во время передачи взятки в размере 1,4 миллиона гривен на одной из заправочных станций в Житомире, правоохранители задержали адвоката, инициатора незаконной сделки. Его подельники также были взяты под стражу. В ходе обысков следователи изъяли документы, средства связи, электронные устройства, ноутбук, черные записи и три автомобиля.

В настоящее время всем трем участникам преступной схемы предъявлено обвинение.

14 марта суд определил подозреваемым меры предосторожности в виде залога: для адвоката — 454 200 гривен, для его сообщников — 242 240 и 151 400 гривен соответственно.

Злоумышленникам свети лишение свободы сроком от трех до семи лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Напомним, в Прикарпатье разоблачили схему незаконного завладения земельным участком стоимостью почти 900 тысяч гривен.