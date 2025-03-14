Земельна афера на 1,4 млн. грн: на Житомирщині викрито трьох шахраїв

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У Житомирській області підозри в отриманні грошей за вирішення "земельних питань" висунули мешканцям Дніпропетровщини, Чуднова та Житомира

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Наприкінці 2024 року Держзембанк провів земельні торги для передачі в суборенду ділянок у Коростенському районі. Перемогу в торгах здобуло сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Однією з ключових умов укладених договорів було категоричне обмеження для суборендаря: заборона передачі земель в подальшу суборенду.

Втім, 38-річний адвокат, який одночасно обіймав посаду заступника директора з регіонального розвитку цього ТОВ, вирішив порушити закон задля власної вигоди. До своєї схеми він залучив 53-річного заступника директора з комерційних питань. Разом вони розробили план, за яким за винагороду надавали земельні ділянки в короткострокове користування іншим особам, незважаючи на чинну заборону.

Для реалізації задуму змовники звернулися до 33-річного керівника державного підприємства, що працює в Коростенському районі. Завдяки своїм діловим контактам у Житомирській області цей чоловік мав знайти потенційних клієнтів. І вже на початку лютого 2025 року до нього звернувся представник сільськогосподарського товариства із запитом про оренду землі. Під час зустрічі в Житомирі змовники запропонували фермеру обробляти землю й збирати врожай, уникаючи участі в аукціоні. Однак це було можливе лише за умови сплати "подяки" в розмірі 250 доларів США за кожен гектар.

Зрозумівши незаконність пропозиції, фермер звернувся до правоохоронних органів. Після цього домовленості продовжилися, однак ціна зросла і становила вже 10 000 гривень за гектар. Через тиждень під час чергової зустрічі сума була ще знижена до 9 000 гривень за гектар.

11 березня, під час передачі хабаря в розмірі 1,4 мільйона гривень на одній із заправних станцій у Житомирі, правоохоронці затримали адвоката, ініціатора незаконної оборудки. Його спільників також було взято під варту. У ході обшуків слідчі вилучили документи, засоби зв'язку, електронні пристрої, ноутбук, чорнові записи та три автомобілі.

Наразі всім трьом учасникам злочинної схеми висунуто обвинувачення.

14 березня суд визначив підозрюваним запобіжні заходи у вигляді застави: для адвоката — 454 200 гривень, для його спільників — 242 240 та 151 400 гривень відповідно.

Зловмисникам світить позбавленням волі на строк від трьох до семи років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років і конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили схему незаконного заволодіння земельною ділянкою вартістю майже 900 тисяч гривень.