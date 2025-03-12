Иллюстративное фото

Жительница Житомирщины потребовала взыскать с РФ материальный и моральный ущерб. И суд принял ее сторону

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Малинский районный суд Житомирской области принял решение об обязательстве РФ выплатить моральный ущерб женщине за разрушенное жилье. Жительница Житомирщины обратилась в суд с требованием взыскать с РФ материальный и моральный ущерб, причиненный вооруженной агрессией.

Женщина рассказала, что в результате обстрелов у нее был поврежден дом. При этом она была вынуждена с ребенком покинуть родительский дом, из-за чего испытала стресс. Теперь семья стала внутриперемещенными лицами.

Истец отметила, что с начала полномасштабной войны она находится в подавленном состоянии. То же самое она говорит и о своем маленьком сыне. Суд решил взыскать с РФ в пользу пострадавшего и его ребенка более 3 миллионов гривен в качестве компенсации морального вреда.

Следует отметить, что украинцы могут через приложение "Дія" подавать заявления в реестр, который станет основой для будущих репараций. Речь идет о полном или частичном возмещении по мирному договору или другим международным актам государством, начавшим агрессивную войну, причиненного ущерба. Граждане могут сообщать о поврежденном или уничтоженном жилье в результате российской агрессии.