В Киеве разоблачили банду "домушников", выдававших себя за бойцов Интернационального легиона
В Киеве задержали украино-грузинскую банду «домушников», члены которой обворовывали жилье зажиточных киевлян и выдавали себя за бойцов Интернационального легиона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.
По информации правоохранителей, члены группы выбирали объектом нападения квартиры состоятельных людей в центре Киева. Они долго вели наблюдение за домом. Дождавшись момента, когда дома никого не будет, преступники деактивировали сигнализацию и грабили квартиру.
Известно, что злоумышленники даже устанавливали камеру видеонаблюдения в подъезде дома.
"По такой схеме обокрали квартиру на улице Круглоуниверситетской, умыкая дорогие часы, ювелирные украшения и документы на земельный участок", - рассказали в прокуратуре.
Также отмечается, что преступники передвигались по городу на авто под фальшивыми номерами и с символикой ВСУ. Фигуранты носили военную форму, а при проверке документов представлялись военнослужащими Интернационального легиона.
"При этом члены группы имели фальшивые документы с вымышленными анкетными данными", - подчеркивают правоохранители.
В рамках следствия состоялось 19 обысков, в ходе которых правоохранители изъяли ювелирные изделия, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, трекеры, камеры наблюдения, автомобильные номера, военную форму.
Четырех участников группы задержали. Им сообщено о подозрениях. Еще двое участников группы сообщены о подозрении заочно. Они будут объявлены в розыск.
Участникам банды грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ограбил женщину, скрывавшуюся во время воздушной тревоги в подземном переходе.