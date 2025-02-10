В Киеве разоблачили банду "домушников", выдававших себя за бойцов Интернационального легиона

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В Киеве задержали украино-грузинскую банду «домушников», члены которой обворовывали жилье зажиточных киевлян и выдавали себя за бойцов Интернационального легиона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию и прокуратуру Киева.

По информации правоохранителей, члены группы выбирали объектом нападения квартиры состоятельных людей в центре Киева. Они долго вели наблюдение за домом. Дождавшись момента, когда дома никого не будет, преступники деактивировали сигнализацию и грабили квартиру.

Известно, что злоумышленники даже устанавливали камеру видеонаблюдения в подъезде дома.

"По такой схеме обокрали квартиру на улице Круглоуниверситетской, умыкая дорогие часы, ювелирные украшения и документы на земельный участок", - рассказали в прокуратуре.

Также отмечается, что преступники передвигались по городу на авто под фальшивыми номерами и с символикой ВСУ. Фигуранты носили военную форму, а при проверке документов представлялись военнослужащими Интернационального легиона.

"При этом члены группы имели фальшивые документы с вымышленными анкетными данными", - подчеркивают правоохранители.

В рамках следствия состоялось 19 обысков, в ходе которых правоохранители изъяли ювелирные изделия, более двух десятков мобильных телефонов, банковские карты, трекеры, камеры наблюдения, автомобильные номера, военную форму.

Четырех участников группы задержали. Им сообщено о подозрениях. Еще двое участников группы сообщены о подозрении заочно. Они будут объявлены в розыск.

Участникам банды грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ограбил женщину, скрывавшуюся во время воздушной тревоги в подземном переходе.