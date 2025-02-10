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10 февраля 2025, 15:45

В Одессе полицейские задержали мужчину, поджегшего авто в подземном паркинге

10 февраля 2025, 15:45
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фото: Национальная полиция
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Одесские полицейские установили и задержали злоумышленника, совершившего поджог автомобилей в подземном паркинге в Аркадии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленник проник в паркинг дома и облил бензином и поджег два автомобиля BMW. Разгоревшись, огонь опрокинулся на рядом припаркованные BMW и Hyundai.

Пожар был ликвидирован. К счастью, никто из людей не пострадал.

Виновником оказался 27-летний житель Николаева. Правонарушителя задержали, когда он собирался возвращаться домой на автобусе.

Его подозревают в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Обстоятельства, мотивы преступления и сумма причиненного ущерба устанавливаются. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Чернигове мужчина напал на работника ТЦК. Нападавшего уже задержали. В его доме обнаружили наркотики и боеприпасы. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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