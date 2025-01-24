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24 января 2025, 12:43

На Житомирщине объявили подозрение женщине, которая издевалась над 10-летним сыном

24 января 2025, 12:43
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фото: из открытых источников
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Полиция в Житомирской области сообщила о подозрении 52-летней женщине, издевавшейся над своим 10-летним сыном

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Правоохранители 22 января объявили 52-летней женщине о подозрении за ч. 1 ст. 126 УК Украины (умышленное нанесение ударов, побоев или совершение других насильственных действий, причинивших физическую боль и не нанесшие телесных повреждений).

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела.

Женщине грозит штраф или до одного года исправительных работ.

Напомним, инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. Между женщиной и ее 10-летним сыном возник спор. Когда матери не хватило слов, чтобы доказать свое мнение, она начала бить мальчика. Она толкнула его на кровать и несколько раз ударила по разным частям тела. После чего взяла кожаный пояс и начала придушивать ребенка.

К счастью, мальчик не получил тяжелых травм. Сцену насилия зафиксировал на видео соседский парнишка, который в тот момент гостил у товарища.

Сейчас мальчик находится в медучреждении, где с ним работают психологи.

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