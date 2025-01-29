Трехмесячный малыш из Житомирщины претендует на рекорд Украины: чем он особенный
Трехмесячный мальчик из Звягеля Марк Тушаковский является кандидатом на национальный рекорд Украины благодаря своим быстро растущим волосам.
Об этом рассказала мама мальчика Татьяна Маркова, передает RegioNews.
Марк родился 25 октября. По словам женщины, с самого рождения у мальчика уже было густые русые волосы, которые начали очень стремительно расти.
"Я веду активно страницу в Instagram и выкладываю там фотографии, коротенькие видео, на которых иногда показываю, как расчесываю сыну волосы. Мои подписчики от этого в восторге, реагируют сердечками, а в комментариях пишут, что таких волос у малышей не видели, что Марк имеет свой стиль, уникальную прическу и необычный образ", - сообщила Татьяна Маркова.
Медики тоже удивляются, потому что за годы своей практики еще не видели у младенца таких длинных волос.
"Когда мы приходим на осмотр в медицинское учреждение и снимаем шапку, а там такая шевелюра, врачи смеются и говорят, что еще такого не видели", — рассказала мама Марка.
Реакция медиков и подписчиков в Instagram подтолкнула Татьяну Маркову к решению зарегистрировать этот факт в Национальном реестре рекордов.
"Помню, это было 5 декабря. Я решила поискать в интернете материалы о детях-рекордсменах. И я нашла статью о мальчике из Винницкой области, который в 9 месяцев получил рекорд за длину волос в 22 сантиметра. А нам тогда был только месяц и длина волос уже достигала 6-7 сантиметров.
И женщина подала заявку в Национальный реестр рекордов Украины. Регистрация национального рекорда Марка Тушаковского состоится в Житомире 2 февраля.
Напомним, ранее сообщалось, что медики Черновицкой областной детской клинической больницы провели уникальную кардиохирургическую операцию на сердце новорожденного ребенка, вес которой при рождении составлял всего 560 граммов.