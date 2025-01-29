19:25  28 января
Стали известны подробности стрельбы в центре Киева
08:20  28 января
В Курской области ССО взяли в плен россиянина, которого командиры бросили умирать без воды и еды
20:03  28 января
Мужа блогерши Анны Жук, погибшей в ДТП, отправили под арест
UA | RU
UA | RU
29 января 2025, 02:04

Трехмесячный малыш из Житомирщины претендует на рекорд Украины: чем он особенный

29 января 2025, 02:04
Читайте також українською мовою
фото: Суспільне
Читайте також
українською мовою

Трехмесячный мальчик из Звягеля Марк Тушаковский является кандидатом на национальный рекорд Украины благодаря своим быстро растущим волосам.

Об этом рассказала мама мальчика Татьяна Маркова, передает RegioNews.

Марк родился 25 октября. По словам женщины, с самого рождения у мальчика уже было густые русые волосы, которые начали очень стремительно расти.

"Я веду активно страницу в Instagram и выкладываю там фотографии, коротенькие видео, на которых иногда показываю, как расчесываю сыну волосы. Мои подписчики от этого в восторге, реагируют сердечками, а в комментариях пишут, что таких волос у малышей не видели, что Марк имеет свой стиль, уникальную прическу и необычный образ", - сообщила Татьяна Маркова.

Медики тоже удивляются, потому что за годы своей практики еще не видели у младенца таких длинных волос.

"Когда мы приходим на осмотр в медицинское учреждение и снимаем шапку, а там такая шевелюра, врачи смеются и говорят, что еще такого не видели", — рассказала мама Марка.

Реакция медиков и подписчиков в Instagram подтолкнула Татьяну Маркову к решению зарегистрировать этот факт в Национальном реестре рекордов.

"Помню, это было 5 декабря. Я решила поискать в интернете материалы о детях-рекордсменах. И я нашла статью о мальчике из Винницкой области, который в 9 месяцев получил рекорд за длину волос в 22 сантиметра. А нам тогда был только месяц и длина волос уже достигала 6-7 сантиметров.

И женщина подала заявку в Национальный реестр рекордов Украины. Регистрация национального рекорда Марка Тушаковского состоится в Житомире 2 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что медики Черновицкой областной детской клинической больницы провели уникальную кардиохирургическую операцию на сердце новорожденного ребенка, вес которой при рождении составлял всего 560 граммов.

рекорды дети Житомирская область младенец
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
24 января 2025, 00:29
На Житомирщине многодетную мать будут судить за смерть новорожденной дочери
18 января 2025, 06:15
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
В Запорожье супруги устроили "семейный бизнес" на дезертирах
29 января 2025, 03:01
В Херсоне россияне атаковали мужчину беспилотником
29 января 2025, 02:30
Ехали навестить воображаемого друга: на границе с Польшей задержали псевдосупругов из Киева
29 января 2025, 01:32
Переправляла девушек в Чехию для занятий проституцией: на границе задержали 37-летнюю вербовщицу
29 января 2025, 00:59
В Одесской области 24-летний работник ТЦК брал 1000 долларов за фиктивную повестку
29 января 2025, 00:29
Ракетная атака на гражданское предприятие в Николаеве: погибли две женщины
29 января 2025, 00:10
Расчленили тело бензопилой и хотели сжечь: к жестокому убийству на Закарпатье причастны подростки
29 января 2025, 00:05
Стало известно, когда уволят с должности скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу
28 января 2025, 23:39
АРМА выявило миллиардные активы олигарха Новинского: имущество арестуют
28 января 2025, 22:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »