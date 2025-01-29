Трехмесячный малыш из Житомирщины претендует на рекорд Украины: чем он особенный

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Об этом рассказала мама мальчика Татьяна Маркова, передает RegioNews.

Марк родился 25 октября. По словам женщины, с самого рождения у мальчика уже было густые русые волосы, которые начали очень стремительно расти.

"Я веду активно страницу в Instagram и выкладываю там фотографии, коротенькие видео, на которых иногда показываю, как расчесываю сыну волосы. Мои подписчики от этого в восторге, реагируют сердечками, а в комментариях пишут, что таких волос у малышей не видели, что Марк имеет свой стиль, уникальную прическу и необычный образ", - сообщила Татьяна Маркова.

Медики тоже удивляются, потому что за годы своей практики еще не видели у младенца таких длинных волос.

"Когда мы приходим на осмотр в медицинское учреждение и снимаем шапку, а там такая шевелюра, врачи смеются и говорят, что еще такого не видели", — рассказала мама Марка.

Реакция медиков и подписчиков в Instagram подтолкнула Татьяну Маркову к решению зарегистрировать этот факт в Национальном реестре рекордов.

"Помню, это было 5 декабря. Я решила поискать в интернете материалы о детях-рекордсменах. И я нашла статью о мальчике из Винницкой области, который в 9 месяцев получил рекорд за длину волос в 22 сантиметра. А нам тогда был только месяц и длина волос уже достигала 6-7 сантиметров.

И женщина подала заявку в Национальный реестр рекордов Украины. Регистрация национального рекорда Марка Тушаковского состоится в Житомире 2 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что медики Черновицкой областной детской клинической больницы провели уникальную кардиохирургическую операцию на сердце новорожденного ребенка, вес которой при рождении составлял всего 560 граммов.