фото: ГПСУ

В пункте пропуска для железнодорожного сообщения в Винницкой области 26-летний житель Донетчины пытался пересечь границу, выдавая себя за многодетного отца

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Для подтверждения своего статуса мужчина предоставил на проверку пограничникам свидетельства о рождении трех детей, выданных якобы в Германии. По документам, его детям-близнецам было по 2 года, а третьему ребенку 7 месяцев.

Однако документы выглядели подозрительно и не соответствовали установленным образцам. Впоследствии "отец" признался, что никаких детей у него нет, а поддельные свидетельства на "виртуальных" детей он купил через анонимный мессенджер в соцсети за 6000 евро.

Сообщение о правонарушении направили в Нацполицию.

Напомним, ранее на Закарпатье на границе со Словакией остановили киевлянина, пытавшегося выехать из страны по поддельным документам.