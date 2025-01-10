Уникальная операция: в Черновцах врачи спасли сердце младенца

фото: Василий Павлюк

Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор медицинского учреждения Василий Павлюк, сообщает RegioNews .

Врач сообщил, что у ребенка, вес которого при рождении составлял всего 560 граммов, диагностировали порок сердца: открытый артериальный проток большого диаметра.

По его словам, такая патология не редка среди младенцев, но у этого ребенка она ухудшалась значительным нарушением развития легких, дыхательной и сердечной недостаточностью, септическим состоянием.

Операцию на сердце по закрытию артериального пролива девочке провели в Черновцах. На момент проведения оперативного вмешательства вес ребенка составил всего 1600 граммов.

"Наибольший риск для преждевременно родившихся младенцев составляет именно транспортировка между учреждениями или подразделениями с соблюдением надлежащей температурной цепи и параметров вентиляции легких, поэтому было принято единственное правильное решение оперировать ребенка на базе заведения, где он получает интенсивную терапию", - отметил Василий Павлюк.

Он добавил, что впереди у прооперированной девочки еще долгий путь обновления.

Ранее сообщалось, что во Львове врачи прооперировали 8-летнего мальчика, у которого срослись почки.

Напомним, в октябре 2023 года киевские и львовские трансплантологи впервые в Украине провели операцию по пересадке комплекса сердце-легкого.