Уникальная операция: в Черновцах врачи спасли сердце младенца
Медики Черновицкой областной детской клинической больницы провели уникальную кардиохирургическую операцию на сердце новорожденного ребенка
Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор медицинского учреждения Василий Павлюк, сообщает RegioNews .
Врач сообщил, что у ребенка, вес которого при рождении составлял всего 560 граммов, диагностировали порок сердца: открытый артериальный проток большого диаметра.
По его словам, такая патология не редка среди младенцев, но у этого ребенка она ухудшалась значительным нарушением развития легких, дыхательной и сердечной недостаточностью, септическим состоянием.
Операцию на сердце по закрытию артериального пролива девочке провели в Черновцах. На момент проведения оперативного вмешательства вес ребенка составил всего 1600 граммов.
"Наибольший риск для преждевременно родившихся младенцев составляет именно транспортировка между учреждениями или подразделениями с соблюдением надлежащей температурной цепи и параметров вентиляции легких, поэтому было принято единственное правильное решение оперировать ребенка на базе заведения, где он получает интенсивную терапию", - отметил Василий Павлюк.
Он добавил, что впереди у прооперированной девочки еще долгий путь обновления.
Ранее сообщалось, что во Львове врачи прооперировали 8-летнего мальчика, у которого срослись почки.
Напомним, в октябре 2023 года киевские и львовские трансплантологи впервые в Украине провели операцию по пересадке комплекса сердце-легкого.