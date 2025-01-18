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Жительницу Житомирского района будут судить за недосмотр за младенцем, что повлекло его смерть. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Женщина, вернувшись домой из родильного с новорожденной дочерью, не обеспечила надлежащего ухода за младенцем. С первых дней она не выполняла свои обязанности и не позаботилась о надлежащих условиях для проживания ребенка. Когда младенец заболел, мать не обратилась за медпомощью, что привело к осложнениям и, наконец, к смерти ребенка.

Кроме того, женщина злоупотребляла алкоголем. Ранее ее уже привлекали к админответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей касательно четырех малолетних детей.

Отмечается, что сейчас идет процесс изъятия этих детей из семьи обвиняемой.

Напомним, в Черкасской области сообщили о подозрении матери, которая убила новорожденную дочь и выбросила в пакете в мусорный бак.