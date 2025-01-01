Взрывы в Житомирской области: местных жителей призвали сохранять спокойствие
Сегодня, 1 января, в Житомирском районе будет громко. В течение суток будут работать взрывотехники
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Он призвал гражданских сохранять спокойствие и не паниковать.
"Уважаемые жители Житомирского района! Сегодня будут слышны взрывы. Обращаем внимание на то, что волноваться не следует. Работают специальные службы", – говорится в сообщении.
Напомним, на Буковине саперы изъяли обломки упавшей в поле российской ракеты. .
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