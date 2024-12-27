В Кировоградской области уничтожили кассетные боеприпасы российской ракеты
Боеприпасы обнаружили на территории области после очередного массированного удара россиян по Украине
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники во время обследования территории обнаружили неразорвавшиеся суббоеприпасы кассетной боевой части крылатой ракеты.
Специалисты уничтожили боеприпасы методом контролируемого подрыва на месте.
Напомним, на Буковине саперы изъяли обломки российской ракеты, упавшей в поле.
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