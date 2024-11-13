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13 ноября 2024, 03:18

Части украинцев отменят "чернобыльскую" надбавку к пенсии

13 ноября 2024, 03:18
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фото: denied.org.ua
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Доплата неработающим пенсионерам за проживание в Чернобыльской зоне, со следующего года будет выплачиваться только тем, кто действительно жил там с 1986 по 1993 год

Соответствующие предложения бюджетного комитета Рады учел Кабмин при подготовке законопроекта о Государственном бюджете на 2025 год, передает RegioNews со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Правительство предлагает установить, что с 2025 года на период действия военного положения доплата будет осуществляться неработающим пенсионерам, постоянно проживавшим в зоне отселения в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года, в связи с чем такие лица получили статус пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Доплата за проживание на указанных территориях составляет 2361 гривну.

Людям, которые после аварии на Чернобыльской АЭС вернулись в зону отселения, зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное жительство, "чернобыльская" доплата не устанавливается.

Таким образом, правительство сможет сэкономить 15 млрд гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что 42-летняя руководитель Черкасской областной прокуратуры Екатерина Шевцова за 2023 год получила почти 800 тысяч гривен пенсии.

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