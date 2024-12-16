Почти 4,5 млн украинцев получили "тысячу Зеленского"

фото: diia.gov.ua

По состоянию на 16 декабря уже 4,4 млн граждан Украины получили Зимнюю єПідтримку на карточки Национального кэшбека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр "Дії".

Гражданам напомнили, что подаваться на "тысячу Зеленского" можно до конца зимы, а потратит ее — до конца 2025 года.

"Уже 4,4 млн человек по всей стране получили Зимнюю поддержку на карточки Национального кэшбека. Если подавались на зимнюю помощь от государства в Дії 2-3 декабря, ловите выплаты на карте Национального кэшбека — и на взрослых, и на детей", — говорится. в сообщении.

По данным портала государственных услуг, украинцы могут потратить зимнюю тысячу на:

облигации и донаты армии;

коммуналку, врачей, образование, транспорт, мобильную связь, страхование;

украинские книги и лекарства из программы " Национальный кэшбек " , которые продаются в присоединившихся к программе торговых точках.

Ранее стало известно, на что украинцы тратят "тысячу Зеленского".

Также сообщалось, что украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту.

Как известно, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе Зимняя єПідтримка. Получение денежных средств можно оформить до 28 февраля 2025 года.