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28 ноября 2024, 19:14

На Днепропетровщине в квартире взорвалась граната

28 ноября 2024, 19:14
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фото: полиция
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Сегодня, 28 ноября, ночью в Вольногорске на Днепропетровщине в квартире произошел взрыв гранаты. Травмы получил 41-летний мужчина

Об этом говорится в сообщении Каменского райуправления полиции, передает RegioNews.

Событие произошло в доме на улице Центральной. Как установили правоохранители, около двух часов ночи мужчина неосторожно обращался с взорвавшимся у него в руках боеприпасом. С травмами он был госпитализирован. По данным следователей, это была граната "Ф-1".

Возбуждено уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Также в рамках расследования будет установлено происхождение боеприпасов.

Напомним, ранее в Ужгороде правоохранители задержали мужчину, бросившего гранату с третьего этажа жилого дома. Боеприпас упал на зеленую зону и взорвался.

криминал взрыв Днепропетровская область Боеприпасы Граната
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