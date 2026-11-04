Силы ПВО обезвредили 272 из 310 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину
В ночь на 4 ноября РФ атаковала Украину 310 ударными БпЛА типа Shahed (81 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 272 российских беспилотника.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.
Напомним, в ночь на 4 ноября российские дроны атаковали Кировоградскую область. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Россияне дважды ударили по Вольнянску на Запорожье: есть погибшие и раненый
04 ноября 2026, 11:17В Киеве мужчина подорвал гранату под дверью квартиры из-за долга в 3000 гривен
04 ноября 2026, 10:56Зеленский наградил Меланию Трамп орденом княгини Ольги
04 ноября 2026, 10:52Атака на Днепр: 14 пострадавших остаются в больницах, четверо – в тяжелом состоянии
04 ноября 2026, 10:45В Виннице в результате российской атаки повреждена критическая нфраструктура
04 ноября 2026, 10:39В Киеве частично восстановили водоснабжение: что известно
04 ноября 2026, 10:28В Тернопольской области во время обгона столкнулись автомобили: двое погибших и двое травмированных
04 ноября 2026, 10:20Один избивал, другие снимали: на Прикарпатье полиция установила участников избиения подростка
04 ноября 2026, 09:56Киев держится, несмотря на разрушение энергетики
04 ноября 2026, 09:45Операция "Карфаген": разоблачена схема подкупа должностных лиц СБУ, Нацполиции и прокуратуры
04 ноября 2026, 09:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все блоги »