Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 ноября РФ атаковала Украину 310 ударными БпЛА типа Shahed (81 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 272 российских беспилотника.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские дроны атаковали Кировоградскую область. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура.