В Черкасской области из-за взрыва снаряда погиб подросток

Фото: Нацполиция

В Золотоноше погиб 14-летний парень в результате взрыва снаряда Второй мировой войны

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, пишет RegioNews.

Инцидент произошел 15 сентября около в 19:00. Согласно предварительным данным, юноша нашел снаряд второй мировой калибра 45 мм. После того как он остался один дома - попытался разобрать найденный предмет.

"Он поместил взрывной предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался. Это услышали соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь, полицию, а также работников ГСЧС", - пишет пресс-служба.

Напомним, на днях в Одесской области нашли 100-килограммовую авиабомбу.