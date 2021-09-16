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16 сентября 2021, 18:19 191

В Черкасской области из-за взрыва снаряда погиб подросток

16 сентября 2021, 18:19 191
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Фото: Нацполиция
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В Золотоноше погиб 14-летний парень в результате взрыва снаряда Второй мировой войны

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, пишет RegioNews.

Инцидент произошел 15 сентября около в 19:00. Согласно предварительным данным, юноша нашел снаряд второй мировой калибра 45 мм. После того как он остался один дома - попытался разобрать найденный предмет.

"Он поместил взрывной предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался. Это услышали соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь, полицию, а также работников ГСЧС", - пишет пресс-служба.

Напомним, на днях в Одесской области нашли 100-килограммовую авиабомбу.

Украина взрыв подростки Черкасская область Граната

 
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