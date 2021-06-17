На Житомирщине задержали самолет, который незаконно попал из Румынии
Пограничники задержали самолет, который незаконно залетел из Румынии и приземлился возле Бердичева на Житомирщине ночью 17 июня
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей-аэродром неподалеку от города Бердичев", - говорится в сообщении.
На место, где приземлился самолет, прибыли пограничники для задержания. Но, заметив их, нарушители снова поднялись в воздух.
Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После этого АН-2 снова совершил посадку. На борту самолета было три человека, их также задержали.
Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную схему незаконной растаможки " евроблях".