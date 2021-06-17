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17 июня 2021, 12:57 24

На Житомирщине задержали самолет, который незаконно попал из Румынии

17 июня 2021, 12:57 24
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Фото: ГНСУ
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Пограничники задержали самолет, который незаконно залетел из Румынии и приземлился возле Бердичева на Житомирщине ночью 17 июня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей-аэродром неподалеку от города Бердичев", - говорится в сообщении.

На место, где приземлился самолет, прибыли пограничники для задержания. Но, заметив их, нарушители снова поднялись в воздух.

Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме человека, который с земли координировал действия экипажа самолета. После этого АН-2 снова совершил посадку. На борту самолета было три человека, их также задержали.

Напомним, недавно на Волыни разоблачили масштабную схему незаконной растаможки " евроблях".

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