Во Львове мужчина разгромил супермаркет и пять автомобилей
Во Львове 7-летний мужчина разгромил супермаркет и разбил пять автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
Отмечается, что инцидент произошел на улице Шевченко. В полицию обратился один из пострадавших. Он сообщил, что злоумышленник повредил его автомобиль, разбил дверь в супермаркете и крушит там товар и терминал.
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний уроженец Херсонской области, который временно живет и работает во Львове. Его задержали. В полиции установили, что злоумышленник в общем повредил пять автомобилей.
Напомним, недавно в Мариуполе хулиган топором совершил погром в супермаркете.
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