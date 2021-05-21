Во Львове мужчина разгромил супермаркет и пять автомобилей

Фото: Нацполиция

Во Львове 7-летний мужчина разгромил супермаркет и разбил пять автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Шевченко. В полицию обратился один из пострадавших. Он сообщил, что злоумышленник повредил его автомобиль, разбил дверь в супермаркете и крушит там товар и терминал.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний уроженец Херсонской области, который временно живет и работает во Львове. Его задержали. В полиции установили, что злоумышленник в общем повредил пять автомобилей.

Напомним, недавно в Мариуполе хулиган топором совершил погром в супермаркете.