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23 октября 2020, 14:46 2

В Черкасской области спасатели третий день тушат торфяники

23 октября 2020, 14:46 2
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Возгорание произошло 20 октября
Возгорание произошло 20 октября
Фото: Укринформ
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В административных границах Белозерской ОТГ Черкасской области продолжается ликвидация возгорания торфяного грунта, которое произошло 20 октября.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

Отмечается, что 20 октября в административных границах Белозерской ОТГ во время патрулирования авиаразведкой Управления было обнаружено возгорание торфяного грунта отдельными ячейками. Общая площадь пожара составляла 1,7 гектара.

Всего на борьбу с огнем, во взаимодействии с военной частью А 4167, привлечены 22 спасателей, 3 единицы спецтехники, 3 мотопомпы и электростанция с насосом.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.

ОТГ пожар спасатели ГСЧС Черкасская область
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