В Черкасской области спасатели третий день тушат торфяники

Возгорание произошло 20 октября

Возгорание произошло 20 октября

Фото: Укринформ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС Украины в Черкасской области.

Отмечается, что 20 октября в административных границах Белозерской ОТГ во время патрулирования авиаразведкой Управления было обнаружено возгорание торфяного грунта отдельными ячейками. Общая площадь пожара составляла 1,7 гектара.

Всего на борьбу с огнем, во взаимодействии с военной частью А 4167, привлечены 22 спасателей, 3 единицы спецтехники, 3 мотопомпы и электростанция с насосом.

Ликвидация пожара продолжается.

Напомним, на Луганщине руководство ГСЧС подозревают в халатности из-за масштабных пожаров.