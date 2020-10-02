В Кропивницком задержали чиновника миграционной службы, который обещал "отмазать” от армии

Он хотел получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 500 долларов

Он хотел получить незаконное денежное вознаграждение в сумме 3 500 долларов

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Следователи Государственного бюро расследований задержали 33-летнего главного специалиста одного из районных секторов в г. Кропивницком Управления ГМС Украины в Кировоградской области во время получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что главный специалист потребовал у 24-летнего гражданина неправомерное денежное вознаграждение в сумме 3 500 долларов за оказание влияния на принятие решения должностными лицами Кропивницкого ГВК, а именно исключения последнего с военного учета в связи с признанием негодным к военной службе по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали работника ГМС на одной из автозаправочных станций областного центра во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос относительно изменения предварительной квалификации уголовного правонарушения и сообщение задержанному о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ранее сообщалось, что Нацполиция задержала жителя Кировоградщины, который предлагал стражам порядка 56 тысяч взятки.