В Черкасской области задержали преступную группу вымогателей денег с предпринимателей

Их ежемесячный доход от преступной деятельности составлял более 150 тысяч гривен

Их ежемесячный доход от преступной деятельности составлял более 150 тысяч гривен

Фото: Нацполиция

В Черкассах правоохранители разоблачили преступную деятельность группы вымогателей. Действия фигурантов дела координировал 67-летний так называемый "криминальный авторитет", который непосредственно распределял средства между вымогателями и контролировал "дисциплину" в середине преступной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Начиная с середины 90-х годов представители преступной группы на регулярной основе осуществляли свою противоправную деятельность с вымогательства средств у предпринимателей и граждан областного центра", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали членов преступной группы во время получения денег в качестве ежедневных поборов с предпринимателей рынка за непрепятствование их деятельности. В некоторых ситуациях фигуранты дела для убедительности своей позиции применяли к потерпевшим физическое и психологическое воздействие, повреждали личное имущество.



Непосредственному лидеру организованной преступной группы и двум ее членам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.189 (вымогательство). Двух фигурантов задержаны по ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Киевщине разоблачили коррупционную схему в управлении Госпродпотребслужбы.