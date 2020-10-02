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02 октября 2020, 11:49 1

В Черкасской области задержали преступную группу вымогателей денег с предпринимателей

02 октября 2020, 11:49 1
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Их ежемесячный доход от преступной деятельности составлял более 150 тысяч гривен
Их ежемесячный доход от преступной деятельности составлял более 150 тысяч гривен
Фото: Нацполиция
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В Черкассах правоохранители разоблачили преступную деятельность группы вымогателей. Действия фигурантов дела координировал 67-летний так называемый "криминальный авторитет", который непосредственно распределял средства между вымогателями и контролировал "дисциплину" в середине преступной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Начиная с середины 90-х годов представители преступной группы на регулярной основе осуществляли свою противоправную деятельность с вымогательства средств у предпринимателей и граждан областного центра", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали членов преступной группы во время получения денег в качестве ежедневных поборов с предпринимателей рынка за непрепятствование их деятельности. В некоторых ситуациях фигуранты дела для убедительности своей позиции применяли к потерпевшим физическое и психологическое воздействие, повреждали личное имущество.

Непосредственному лидеру организованной преступной группы и двум ее членам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.189 (вымогательство). Двух фигурантов задержаны по ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Киевщине разоблачили коррупционную схему в управлении Госпродпотребслужбы.

криминал уголовное дело полиция Черкасская область правоохранители
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