В Одессе горел мужской монастырь УПЦ МП

В Одессе из-за пожара на территории монастыря уничтожено хозяйственное здание с дровами и сеном

Фото: ГСЧС

В Одессе из-за пожара на территории монастыря уничтожено хозяйственное здание с дровами и сеном

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС. 24 апреля на службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании здания на территории Свято - Успенского мужского монастыря. Как оказалось, горит деревянная хозяйственная постройка. Спасатели ликвидировали пожар на площади 480 кв.м. Однако, в результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, дрова, сено, лакокрасочные материалы в таре. От распространения огня спасли соседние постройки. Погибших и пострадавших нет.

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