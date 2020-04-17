Это не Чернобыль: специалисты успокоили запорожцев, которые жаловались на едкий дым

В Запорожье жители разных районов города з самого утра жалуются на дым и ужасный запах гари, но местные метеорологи заверили, что волноваться не стоит

Фото: zp.vgorode.ua

В Запорожье жители разных районов города з самого утра жалуются на дым и ужасный запах гари, но местные метеорологи заверили, что волноваться не стоит

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожский областной центр по гидрометеорологии.

Местные жители сообщали, что в воздухе чувствуется едкий запах гари, поэтому массово публиковали в социальных сетях информацию о том, что густой дым от пожаров в Чернобыле добрался и в Запорожье.

Дым был виден и на веб-камерах города.

В лабораторном центре Минздрава с самого утра проводят замеры воздуха. Там заявили, что горения лесов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не влияет на состояние радиоактивности территории Запорожской области. Тем не менее зафиксировано превышение концентрации сероуглерода и пыли в воздухе.

"Первые результаты исследований атмосферного воздуха, проведенных в период 10:58 - 11:50 часов по адресу Запорожье, ул. Казака Бабуры, район домов 18, 20, свидетельствуют о превышении в 2,9 раз предельно допустимой концентрации содержания сероуглерода в атмосферном воздухе населенных мест. Зафиксировано также: концентрация пыли РМ2,5 - 146 мкг / м3 (рекомендуемая ВОЗ безопасная среднесуточная концентрация пыли РМ2,5 - 25,0 мкг / м3)", - говорится в сообщении.

Ситуацию с дымом в городе разъяснила замначальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина.

"Для жителей Запорожья это не новость. Это наш родной заводской дым. Исключаем все то, что в районе Киева творится, никакие воздушные массы из района Чернобыля к нам не смещаются, во-первых - это очень далеко и продукты горения так далеко не разносятся, во-вторых, - воздушные потоки и не из этих районов. Это наш производственный дым. Радиационный фон в норме, составляет 14 микрорентген в час. Это норма", - сказала Сорокина.

Кроме того, в пресс-службе ГУ ГСЧС сообщили, что в области никаких масштабных пожаров нет.